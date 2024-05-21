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Баксоколин (Baxokolin) (442073) - инструкция по применению Диетические добавки

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Баксоколин (Baxokolin)
Цена в городе Киев
Без рецепта
30 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
1.3. Диетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозга