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Вита-антацид (Vita-antacid) (439661) - инструкция по применению Диетические добавки

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Вита-антацид (Vita-antacid)
Цена в городе Киев
от 15,80 грн
Без рецепта
16 шт от 15,80 грн
В наличии в 23 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
16 шт.
Диетические добавки
8.6. Диетические добавки, снижающие риск развития воспалительных и язвенных процессов ЖКТ