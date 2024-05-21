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Вита-гинкго билоба (Vita-ginkgo biloba) (439657) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Вита-гинкго билоба (Vita-ginkgo biloba)
Цена в городе Киев
Без рецепта
30 шт, 80 мг Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
80 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
1.3. Диетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозга