Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществВита-детримин (Vita-detrimin) Вита-детримин (Vita-detrimin) (439656) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 30 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Форсаж Плюс Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ