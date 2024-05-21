Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки мягкого успокаивающего действияВита-селен (Vita-selenium) Вита-селен (Vita-selenium) (439650) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 20 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Нутримед, ООО Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия