Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки — сорбентыВита-сорб (Vita-sorb) Вита-сорб (Vita-sorb) (439648) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 20 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фармаком Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 14.1. Диетические добавки — сорбенты