Диетические добавкиДиетические добавки к пище — источники минеральных веществДиетические добавки, содержащие отдельные минеральные веществаДиетические добавки, содержащие цинкВита-цинк (Vita-zinc) Вита-цинк (Vita-zinc) (439645) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 20 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фармаком Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 3.1.11. Диетические добавки, содержащие цинк