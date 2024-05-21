Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТДелакс лакто (Delax lacto) Делакс лакто (Delax lacto) (439640) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 149,00 грн Без рецепта 10 шт от 149,00 грн 1 шт Нет в наличии В наличии в 122 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Представительство Баум Фарм ГмбХ Форма выпуска Сироп Количество штук в упаковке 10 шт. Диетические добавки 8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ