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Вита-йогурт (Vita-yogurt) (439636) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Вита-йогурт (Vita-yogurt)
Цена в городе Киев
Без рецепта
20 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника