Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряВита-гепар (Vita-gepar) Вита-гепар (Vita-gepar) (439635) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 41,02 грн Без рецепта 30 шт от 41,02 грн В наличии в 17 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Нутримед, ООО Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря