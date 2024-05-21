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Гелпивир (Helpivir) (434244) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гелпивир (Helpivir)
Цена в городе Киев
от 129,16 грн
Без рецепта
60 шт, 450 мг от 129,16 грн
В наличии в 160 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
450 мг
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
4.1. Диетические добавки — иммуномодуляторы