Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию иммунной системыДиетические добавки — иммуномодуляторыГелпивир (Helpivir) Гелпивир (Helpivir) (434244) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 129,16 грн Без рецепта 60 шт, 450 мг от 129,16 грн В наличии в 160 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Голден-Фарм Форма выпуска Капсулы Дозировка 450 мг Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 4.1. Диетические добавки — иммуномодуляторы