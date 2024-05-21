Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыханияБронхилор (Bronchilor) Бронхилор (Bronchilor) (433609) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 110,00 грн Без рецепта 30 шт от 110,00 грн В наличии в 38 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Biohealth International Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания