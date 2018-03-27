в/в суммарная доза, продолжительность и скорость инфузии зависят от объема потери крови или плазмы крови, а также от состояния пациента; при необходимости их корригируют с учетом контролируемых параметров кровообращения, например АД. Следует помнить об опасности циркуляторной перегрузки вследствие слишком быстрой инфузии или введения слишком большого объема препарата. Инфузию нужно начинать немедленно после присоединения упаковки с р-ром к системе.

Для выявления возможных анафилактических/анафилактоидных реакций первые 20–30 мл препарата вводят медленно под врачебным наблюдением.

Взрослым назначают в следующих дозах:



Показание Рекомендуемая средняя доза Профилактика гиповолемии и артериальной гипотензии, лечение при легкой гиповолемии (например при небольшой кровопотере, плазмопотере) 500–1000 мл на протяжении 1–3 ч Лечение тяжелой гиповолемии 1000–2000 мл Критическая ситуация, угроза для жизни 500 мл в виде быстрой инфузии (под давлением), затем, после улучшения параметров гемодинамики сердечно-сосудистой системы, проводят инфузию Гелофузина в количестве, эквивалентном дефициту ОЦК Гемодилюция (изоволемическая) Объем вводимого Гелофузина должен быть эквивалентен дефициту плазмы крови, однако не более чем 20 мл/кг/сут Экстракорпоральное кровообращение Доза зависит от используемой системы циркуляции, но обычно составляет около 500–1500 мл



Максимальная суточная доза: терапевтическая граница зависит от эффекта разведения.

При снижении гематокрита до уровня ниже 25% (для пациентов с сердечно-сосудистой или легочной недостаточностью — 30%) требуется вводить эритроцитарную массу или цельную кровь (Гелофузин можно применять параллельно с препаратом крови, скорость и объем инфузии зависят от клинического состояния пациента). Максимальная суточная доза зависит от объема потерянной крови или плазмы крови, а также от состояния пациента. Например, при массивной кровопотере в случае необходимости возможно переливание до 10–15 л р-ра на протяжении 24 ч.

Максимальная скорость инфузии зависит от состояния коронарного кровотока. Скорость введения может быть увеличена с помощью нажима на контейнер или применения инфузионного насоса. Перед введением Гелофузин следует подогреть до температуры 37 °С.

При инфузии под давлением (например с помощью манжеты или инфузионного насоса) из контейнера с воздушным пространством внутри, а также из прибора следует удалить или откачать весь воздух, поскольку существует опасность появления воздушной эмболии во время инфузии.

Дальнейшая информация: необходимо контролировать водно-электролитный баланс организма; при необходимости возмещать электролиты. Введение препарата может влиять на ряд лабораторных показателей: СОЭ, удельную плотность мочи, результаты неспецифического определения белка (например с помощью биуретового метода).

Особую осторожность следует соблюдать при введении препарата пациентам с нарушениями свертывания крови, почечной недостаточностью и хроническими заболеваниями печени.