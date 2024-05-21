Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечникаБиоспорин форте (Biosporin forte) Биоспорин форте (Biosporin forte) (431731) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 280,82 грн Без рецепта 10 шт от 280,82 грн В наличии в 84 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Биофарма ФЗ Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 10 шт. Диетические добавки 8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника