Диетические добавкиДиетические добавки к пище различных группДиетические добавки для улучшения состояния кожи, ногтей, волосДермабьюти (Dermabuti) Дермабьюти (Dermabuti) (430659) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 431,00 грн Без рецепта 30 шт от 431,00 грн В наличии в 50 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Дарин.С.Фарм Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 15.3. Диетические добавки для улучшения состояния кожи, ногтей, волос