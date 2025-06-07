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Комплексного действия (мультифункциональные)
Зубная паста регенерирующая (Regenerating toothpaste)
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80,00
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Характеристики
Производитель
Das Experten Corporation
Условия продажи
Без рецепта
Объем
70 мл
Косметические средства
4.1.1.2.5. Комплексного действия (мультифункциональные)
Регистрация
12.2-18-3/24195 от 05.11.2019
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
80,00
грн
в 6 аптеках других городов
Найти в аптеках
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