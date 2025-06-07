Комплексного действия (мультифункциональные)

Зубная паста регенерирующая (Regenerating toothpaste)

ЗУБНАЯ ПАСТА РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ тм "DAS EXPERTEN" С КОНОПЛЯНЫМ И КОКОСОВЫМ МАСЛАМИ 70 мл №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 80,00 грн
в 6 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Das Experten Corporation
Условия продажи
Без рецепта
Объем
70 мл
Косметические средства
Регистрация
12.2-18-3/24195 от 05.11.2019