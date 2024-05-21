Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки, поддерживающие функциональную активность щитовидной железыАрктик келп (Arctic kelp) Арктик келп (Arctic kelp) (429578) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 550,30 грн Без рецепта 300 шт от 550,30 грн В наличии в 28 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Country Life Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 300 шт. Диетические добавки 12.1. Диетические добавки, поддерживающие функциональную активность щитовидной железы