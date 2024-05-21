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Арктик келп (Arctic kelp) (429578) - инструкция по применению Диетические добавки

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Арктик келп (Arctic kelp)
Цена в городе Киев
от 550,30 грн
Без рецепта
300 шт от 550,30 грн
В наличии в 28 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
300 шт.
Диетические добавки
12.1. Диетические добавки, поддерживающие функциональную активность щитовидной железы