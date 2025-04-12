Киев
О товаре
Цены
Главная
Нор-экспресс (Nor express)
2 препарата
Найти все в аптеках
Сортировка:
По популярности
Фильтр
САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ "НОР-ЭКСПРЕСС"
Салфетки №60
М Д М
от
117,08
грн
в 8 аптеках
Найти в аптеках
САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ "НОР-ЭКСПРЕСС"
Салфетки №100
М Д М
Нет в наличии
Найти в аптеках
Количество штук в упаковке
60
100
Цены в
Киев
от
117,08
грн
Найти все в аптеках
Характеристики
Производитель
М Д М
Форма выпуска
Салфетки
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
60 шт.
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню