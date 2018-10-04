опыт ЗГТ в лечении женщин в возрасте старше 65 лет незначительный. ЗГТ следует применять только при наличии постменопаузальных симптомов, которые негативно влияют на качество жизни.

Следует тщательным образом оценивать (по крайней мере ежегодно) соотношение риска и пользы терапии.

ЗГТ можно продолжать до тех пор, пока ее польза превышает риски.

Информация о побочных эффектах, связанных с ЗГТ преждевременной менопаузы, ограничена. Из-за низкого абсолютного риска побочных реакций у молодых женщин соотношение риска и пользы для них может быть более благоприятным, чем для лиц пожилого возраста.

Обследования . Перед началом или повторным назначением ЗГТ врачу необходимо собрать полный личный и семейный анамнез пациентки, следует провести медицинское обследование (включая органы малого таза и молочные железы) с целью выявления возможных противопоказаний и соблюдения необходимой осторожности при назначении препарата.

В процессе лечения рекомендуется проводить периодические обследования. Частота и вид методов обследования определяются для каждой пациентки индивидуально. Женщин нужно информировать, о каких изменениях в молочных железах следует сообщать врачу. Исследования, включая маммографию, должны проводиться в соответствии с принятыми нормами и адаптироваться к индивидуальным клиническим потребностям каждой пациентки.

Состояния, требующие контроля . Если какое-либо из нижеперечисленных состояний выявлено в данный момент, возникало раньше и/или обострялось в период беременности или предыдущей гормональной терапии, пациентка должна находиться под постоянным присмотром врача. Эти состояния в некоторых случаях могут рецидивировать или обостряться во время лечения Дивигелем: лейомиома (фибромиома) матки или эндометриоз, тромбоэмболические заболевания, если они были в прошлом, или их угроза, факторы риска эстрогензависимых опухолей (например I степень наследственности рака молочной железы), АГ, заболевание печени (например аденома печени), сахарный диабет с поражением сосудов или без поражения, холелитиаз, мигрень или сильная головная боль, системная красная волчанка, гиперплазия эндометрия в анамнезе, эпилепсия, БА, отосклероз, наследственный отек Квинке.

Причины немедленного прекращения терапии . Терапию следует прекратить в случае, если были выявлены противопоказания и возникли такие состояния: желтуха или ухудшение функции печени, выраженное повышение АД, новые приступы мигренеподобной головной боли, беременность.

Гиперплазия эндометрия и карцинома . Риск гиперплазии эндометрия и рака повышается, если пациентки с интактной маткой лечатся только эстрогенами в течение длительного времени. Сообщалось о 2–12-кратном повышении риска рака эндометрия в соответствии с длительностью лечения и дозой эстрогенов у пациентов, которые применяли эстрогены, по сравнению с теми, которые не применяли.

После прекращения лечения риск может оставаться повышенным в течение по крайней мере 10 лет.

У женщин с интактной маткой непрерывная комбинированная терапия эстрогеном и гестагеном или циклическое добавление прогестагена по крайней мере на 12 дней в течение одного месяца или в течение 28 дней предотвращает риск, связанный с повышением уровня эстрогена.

В течение первого месяца лечения могут возникать прорывные кровотечения и кровянистые выделения. Если кровотечение или кровянистые выделения появляются через некоторое время после начала лечения или если это продолжается и после прекращения лечения, причины кровотечения должны быть изучены. При необходимости следует сделать биопсию эндометрия, чтобы исключить злокачественную трансформацию клеток.

Лечение эстрогенами без добавления прогестагена может привести к предраковым или злокачественным изменениям в очаге эндометриоза. Таким образом, необходимо рассмотреть целесообразность добавления прогестагена во время терапии эстрогенами для пациенток, которые перенесли гистерэктомию из-за эндометриоза, особенно с выявленными очагами эндометриоза.

Рак молочных желез . Риск развития рака молочной железы повышается как у пациентов, которые применяют комбинацию эстрогена и гестагена, так и у тех, которые применяют только эстроген.

Эстроген-прогестагеновая комбинированная терапия. Рандомизированные, плацебо-контролируемые и эпидемиологические исследования показали, что применение комбинации эстрогена и прогестагена для ЗГТ повышает риск развития рака молочных желез. Эффект проявляется приблизительно через 3 года.

Монотерапия эстрогенами. У женщин, которые перенесли гистерэктомию, применение эстрогенов для ЗГТ не приводит к повышению риска возникновения рака молочных желез.

Другие наблюдения показывают незначительное повышение риска развития рака молочной железы, однако это повышение намного меньше, чем при применении эстроген-прогестагеновой комбинации (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Очевидно повышение риска развития раковых заболеваний в случае многолетней терапии эстрогенами. Однако риск возвращается к исходному уровню через несколько (не больше 5) лет после прекращения лечения.

ЗГТ, особенно эстроген-прогестагеновые комбинации, увеличивают плотность тканей молочной железы, что может привести к ухудшению радиологической диагностики рака молочной железы.

Рак яичника . Рак яичника отмечается намного реже, чем рак молочной железы. Длительное применение (по меньшей мере 5–10 лет) эстрогенной ЗГТ было связано с небольшим повышением риска развития рака яичника. По данным некоторых исследований, длительное применение комбинированной ЗГТ может быть связано с аналогичным или даже меньшим риском (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Венозная тромбоэмболия . ЗГТ связана с 1,3–3-кратным повышением риска развития венозной тромбоэмболии, например тромбоза глубоких вен или легочной эмболии. Развитие болезни вероятнее всего в первый год ЗГТ (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

У пациенток со склонностью к тромбозам риск развития венозной тромбоэмболии является большим. Поскольку ЗГТ может его повысить, она противопоказана таким пациенткам (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Общие факторы риска развития венозной тромбоэмболии включают прием эстрогенов, преклонный возраст, обширные оперативные вмешательства, длительную иммобилизацию, ожирение (ИМТ >30 кг/м2), беременность/послеродовой период, системную красную волчанку и рак. Не достигнут консенсус в вопросе о возможной роли варикоза вен в развитии венозной тромбоэмболии.

Для всех хирургических больных должна быть рассмотрена необходимость специальных профилактических мероприятий, чтобы предупредить послеоперационную тромбоэмболию. Если пациентку необходимо иммобилизировать на длительное время после плановой операции, рекомендуется прекращение ЗГТ за 4–6 нед до оперативного вмешательства. Лечение не следует продолжать до возобновления надлежащей двигательной активности.

Если родственники женщины первой степени в молодом возрасте болели венозной тромбоэмболией, следует рассмотреть целесообразность проведения скринингового исследования по поводу тромбофилии. Перед этим необходимо сообщить женщине, что указанное исследование имеет ограниченную информативность (идентифицируется только часть нарушений, которые могут привести к тромбофилии). Если установлена повышенная склонность к образованию тромбов, известно о случаях тромбоза у родственников или установленное нарушение является серьезным (например дефицит антитромбина, протеина S и/или C или комбинация указанных состояний), проведение ЗГТ противопоказано.

Если пациентка длительное время принимает антикоагулянты, следует хорошо взвесить преимущества и риски ЗГТ.

Лечение следует прекратить, если венозная тромбоэмболия развивается в начале терапии. Пациентка должна знать, при возникновении каких симптомов тромбоэмболии следует немедленно обратиться к врачу (например болезненный отек ноги, внезапная боль в груди, затрудненное дыхание).

ИБС . В ходе рандомизированных контролируемых исследований не выявлено защитного эффекта ЗГТ эстроген-прогестагеновой комбинацией или монотерапией эстрогенами у пациенток с ИБС или у других женщин.

Эстроген-прогестагеновая комбинированная терапия. Относительный риск развития ИБС немного повышается при применении эстроген-прогестагеновой комбинированной терапии. Абсолютный риск развития ИБС зависит от возраста. Количество случаев ИБС в результате эстроген-прогестагеновой комбинированной терапии у здоровых женщин, близких к менопаузе, очень мало, но с возрастом увеличивается.

Монотерапия эстрогенами. Рандомизированные контролируемые испытания не выявили повышенного риска развития ИБС у женщин после гистерэктомии, которые применяли только эстроген.

Ишемический инсульт . Эстроген-прогестагеновая комбинированная терапия и монотерапия эстрогенами связана с 1,5-кратным повышением риска ишемического инсульта. Относительный риск не изменяется с возрастом или после менопаузы. Поскольку риск инсульта значительно зависит от возраста, у женщин, которые применяют ЗГТ, общий риск инсульта с возрастом повышается (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Другие особенности . Эстрогены могут повлечь задержку жидкости в организме, поэтому пациентки с нарушением функции сердца и почек должны находиться под особым контролем.

Следует тщательным образом наблюдать за пациентками с гипертриглицеридемией, которым применяют ЗГТ. Известно несколько случаев резкого повышения уровня ТГ в плазме крови при применении эстрогенов таким пациенткам, что может привести к развитию панкреатита.

Эстрогены повышают уровень тиреоидсвязывающего глобулина (ТСГ), что приводит к повышению уровня циркулирующих гормонов щитовидной железы, измеряемого с помощью связанного с белком йода, концентрации Т4 (колоночный или радиоиммунный метод исследования) или концентрации Т3 (радиоиммунный метод исследования). Повышение уровня Т3 снижается, что отображает повышенный уровень ТСГ, концентрации свободных Т4 и Т3 изменяются.

Могут повышаться концентрации в плазме крови и других связывающих протеинов, например кортикоидсвязывающего глобулина, глобулина, связывающего половые гормоны, что приводит к повышению концентрации циркулирующих ГКС и половых стероидных гормонов соответственно. Концентрации свободного или биологически активного гормона остаются неизмененными. Концентрация других протеинов плазмы крови может повышаться (ангиотензин/ренин-субстрат, α 1 -трипсин, церулоплазмин).

Изредка может возникать хлоазма, особенно у женщин с наличием в анамнезе хлоазмы в период беременности. Женщинам со склонностью к хлоазме следует свести к минимуму влияние солнечного света или ультрафиолетового излучения во время ЗГТ.

ЗГТ не улучшает когнитивные функции. Существует ряд доказательств, что риск развития деменции повышается у женщин в возрасте старше 65 лет в начале и на протяжении терапии эстрогенами.

Дивигель содержит пропиленгликоль, который может раздражать кожу.

Дивигель не является контрацептивом, поэтому необходимо применять надлежащие средства контрацепции.

Применение в период беременности или кормления грудью. Применение Дивигеля в период беременности или кормления грудью не показано. Если пациентка забеременела во время терапии, лечение Дивигелем следует немедленно прекратить. По результатам большинства эпидемиологических исследований, случайное применение эстрогена в период беременности не вызывает тератогенного или фетотоксического эффектов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.