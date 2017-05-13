разовая доза взрослым и детям в возрасте старше 6 лет — 1 таблетка в рот (до полного рассасывания). Для применения у детей в возрасте младше 6 лет — 1 таблетку растереть в порошок и, тщательно перемешивая, растворить в 20 мл (4 чайные ложки) кипяченой воды комнатной температуры. Разовая возрастная доза детям в возрасте от 1 года до 3 лет — 2 чайные ложки, детям в возрасте 3–6 лет — 3 чайные ложки (остатки р-ра хранить в защищенном от света месте при комнатной температуре не более 1 сут).

Принимать 3 раза в сутки за 15–20 мин до или через 1 ч после еды. В случае острого начала заболевания принимать разовую возрастную дозу каждые 15 мин в течение первых 2 ч. Далее перейти на прием 3 раза в сутки.

Курс терапии — 1–3 нед.

После выздоровления рекомендуется продолжить прием препарата 2 раза в сутки еще в течение 3–5 дней для профилактики осложнений.