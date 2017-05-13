Ангин-Хеель С (Angin-Heel® S) (4255) - инструкция по применению ATC-классификация
Ангин-Хеель С инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат обладает противовоспалительным, антисептическим, дезинтоксикационным действием, основанным на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в состав препарата.
Показания Ангин-Хеель С
- в составе комплексной терапии ангины различной этиологии;
- обострение хронического тонзиллита;
- тонзиллогенная интоксикация и осложнения, возникшие вследствие хронического тонзиллита (в том числе ревматический миокардит и полиартрит, нефрит)
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Применение Ангин-Хеель С
разовая доза взрослым и детям в возрасте старше 6 лет — 1 таблетка в рот (до полного рассасывания). Для применения у детей в возрасте младше 6 лет — 1 таблетку растереть в порошок и, тщательно перемешивая, растворить в 20 мл (4 чайные ложки) кипяченой воды комнатной температуры. Разовая возрастная доза детям в возрасте от 1 года до 3 лет — 2 чайные ложки, детям в возрасте 3–6 лет — 3 чайные ложки (остатки р-ра хранить в защищенном от света месте при комнатной температуре не более 1 сут).
Принимать 3 раза в сутки за 15–20 мин до или через 1 ч после еды. В случае острого начала заболевания принимать разовую возрастную дозу каждые 15 мин в течение первых 2 ч. Далее перейти на прием 3 раза в сутки.
Курс терапии — 1–3 нед.
После выздоровления рекомендуется продолжить прием препарата 2 раза в сутки еще в течение 3–5 дней для профилактики осложнений.
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам препарата, к растениям семейства астровых (сложноцветных).
Побочные эффекты
аллергические реакции или повышенное слюноотделение могут возникать из-за гомеопатического действующего вещества Hydrargyrum bicyanatum (ртуть). В этих случаях следует прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.
В редких случаях у лиц с гиперчувствительностью к растениям семейства астровых (например Arnica) или к другим компонентам препарата могут развиваться аллергические реакции, включая сыпь на коже, зуд.
Особые указания
препарат содержит лактозу, поэтому у пациентов с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.
При сохранении симптомов или ухудшении состояния необходимо проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности или кормления грудью. Отсутствуют клинические данные по применению препарата в период беременности или кормления грудью.
Вопрос о целесообразности применения препарата у беременных и женщин, кормящих грудью, врач решает индивидуально.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Случаи влияния неизвестны.
Дети. Препарат рекомендован для применения у детей в возрасте с 1 года.
Взаимодействия
случаи взаимодействия неизвестны. По назначению врача возможно сочетанное применение препарата с другими лекарственными средствами и методами лечения.
Передозировка
не отмечалась.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.