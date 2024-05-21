Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозгаБиневрол (Binevrol) Биневрол (Binevrol) (424667) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 209,53 грн Без рецепта 30 шт от 209,53 грн В наличии в 28 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Эрсель Фарма Украина Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 1.3. Диетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозга