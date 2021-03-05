Фармакодинамика.

Механизм действия

Глазные капли БРИНЕРА содержат два активных вещества: бринзоламид и тимолол малеат. Эти два компонента снижают повышенное внутриглазное давление (ВГД) путем уменьшения секреции внутриглазной жидкости, но делают это с помощью различных механизмов действия. Комбинированный эффект этих двух активных веществ приводит к дополнительному уменьшению ВГД по сравнению с эффектом, который достигается при применении любого из этих компонентов в отдельности.

Бринзоламид — сильнодействующий ингибитор карбоангидразы II (CA-II) человека, доминирующего изофермента глаза. Угнетение карбоангидразы в цилиарных отрезках глаза снижает выделение внутриглазной жидкости, главным образом за счет замедления образования ионов бикарбоната с последующим уменьшением транспортировки натрия и жидкости.

Тимолол — это неселективный блокатор β-адренергических рецепторов, не имеющий внутренней симпатомиметической и мембраностабилизирующей активности, а также не оказывает непосредственного подавляющего действия на миокард. Тонография и флуорофотометрические исследования у людей подтвердили, что его основное действие связано со снижением образования внутриглазной жидкости и небольшим увеличением ее оттока.

Фармакодинамическое действие

Клинические эффекты

В двенадцатимесячном контролируемом клиническом исследовании у пациентов с открытоугольной глаукомой или глазной гипертензией, которые, по мнению исследователей, могли извлечь пользу от применения комбинированной терапии и имевших среднее значение ВГД 25 — 27 мм рт. ст., среднее снижение ВГД при применении глазных капель бринзоламида 10 мг/мл + тимолола 5 мг/мл 2 раза в сутки составило 7 — 9 мм рт. ст. Во всех временных точках во время всех визитов пациентов было продемонстрировано, что среднее снижение ВГД при применении дорзоламида 20 мг/мл + тимолола 5 мг/мл не превышало аналогичный эффект при применении препарата бринзоламид 10 мг/мл + тимолол 5 мг/мл.

В шестимесячном контролируемом клиническом исследовании у пациентов с открытоугольной глаукомой или глазной гипертензией со средним значением ВГД 25 — 27 мм рт. ст. среднее снижение ВГД при применении глазных капель бринзоламид 10 мг/мл + тимолол 5 мг/мл 2 раза в день составило 7 — 9 мм рт. ст., что на 3 мм рт. ст. превышало эффект при применении бринзоламида 10 мг/мл 2 раза в сутки и 2 мм рт. ст. − при применении тимолола 5 мг/мл 2 раза в сутки. Наблюдалось статистически значимое снижение среднего значения ВГД по сравнению с применением бринзоламида и тимолола во время всех визитов в ходе исследования.

В трех контролируемых клинических исследованиях глазной дискомфорт после инстилляции глазных капель бринзоламид 10 мг/мл + тимолол 5 мг/мл был значительно меньше, чем при применении дорзоламида 20 мг/мл + тимолола 5 мг/мл.

Фармакокинетика.

Абсорбция

После местного применения глаз бринзоламид и тимолол абсорбируются через роговицу в системный кровоток. В фармакокинетическом исследовании здоровые добровольцы принимали перорально бринзоламид по 1 мг 2 раза в сутки в течение 2 недель, чтобы сократить время достижения стабильной концентрации перед началом применения глазных капель бринзоламид 10 мг/мл + тимолол 5 мг/мл. После применения глазных капель бринзоламид 10 мг/мл + тимолол 5 мг/мл 2 раза в сутки в течение 13 недель концентрация бринзоламида в красных кровяных тельцах (ККТ) в среднем составляла 18,8 ± 3,29 мкM, 18,1 ± 2 ,68 мкМ и 18,4 ± 3,01 мкM соответственно через 4, 10 и 15 недель, указывая на то, что в ККТ поддерживается стабильная концентрация бринзоламида.

При достижении стабильных концентраций после применения глазных капель бринзоламид 10 мг/мл + тимолол 5 мг/мл среднее значение максимальной концентрации (Cmax) тимолола в плазме крови и значение концентрация-время (AUC0–12ч) составляли соответственно на 27% и 28% меньше (Cmax: 0,824 ± 0,453 нг/мл; AUC0–12 ч: 4,71 ± 4,29 нг·г/мл) по сравнению с применением тимолола 5 мг/мл (Cmax:1,13 ± 0,494 нг/мл; AUC0- 12ч: 6,58±3,18 нг·г/мл). Низкое системное влияние тимолола после применения глазных капель бринзоламид 10 мг/мл + тимолол 5 мг/мл не является клинически значимым. После применения глазных капель бринзоламид 10 мг/мл + тимолол 5 мг/мл среднее значение Cmax тимолола в плазме крови достигалось через 0,79±0,45 часа.

Распределение

Связывание бринзоламида с белком плазмы крови умеренное (около 60%). Благодаря своему высокому сродству с СА-II и в несколько меньшей степени — с СA-I бринзоламид проникает в ККТ. Его активный метаболит N-дезетилбринзоламид также аккумулируется в ККТ, где предпочтительно связывается с СA-I. Сродство бринзоламида и метаболита из ККТ и СA ткани приводит к низкой концентрации в плазме крови.

Данные по распределению в тканях глаза у кроликов продемонстрировали, что тимолол может быть количественно определен во внутриглазной жидкости в течение 48 ч после применения глазных капель бринзоламид 10 мг/мл + тимолол 5 мг/мл. При достижении стабильной концентрации тимолол может быть определен в плазме крови человека в течение 12 ч после применения глазных капель бринзоламид 10 мг/мл + тимолол 5 мг/мл.

Метаболизм

Пути метаболизма бринзоламида включают в себя N-деалкилирование, O-деалкилирование и окисление его N-пропиловой боковой цепи. N-дезетилбринзоламид является главным метаболитом бринзоламида, который образуется у людей, который также связывается с СA-I при наличии бринзоламида и аккумулируется в ККТ. Исследования in vitro продемонстрировали, что метаболизм бринзоламида главным образом связан с CYP3A4, а также по крайней мере с четырьмя другими изоферментами (CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 и CYP2C9).

Тимолол метаболизируется двумя способами. Первый путь связан с образованием этаноламиновой боковой цепи в тиодиазольном кольце, а другой связан с образованием этанольной боковой цепи в морфолиназоте и второй подобной боковой цепи с карбонильной группой, смежной с азотом. Метаболизм тимолола связан главным образом с CYP2D6.

Экскреция

Бринзоламид выводится преимущественно почками (около 60%). Около 20% дозы обнаружено в моче в форме метаболита. Бринзоламид и N-дезэтилбринзоламид являются основными компонентами, обнаруженными в моче вместе со следами метаболитов N-дезметоксипропила и О-дезметила (< 1%).

Тимолол и его метаболиты выводятся преимущественно почками. Около 20% дозы тимолола выводится с мочой в неизмененном виде, а остаток выводится с мочой в форме метаболитов. Период полувыведения тимолола из плазмы крови (T ½) составляет 4,8 ч после применения глазных капель бринзоламид 10 мг/мл + тимолол 5 мг/мл.

Доклинические данные по безопасности

Бринзоламид

Доклинические данные указывают, что нет какого-либо риска для человека при применении бринзоламида, о чем свидетельствуют фармакологические исследования безопасности, исследования токсичности повторных доз, генотоксичности, канцерогенного потенциала.

В процессе исследований токсичности на кролях при введении пероральных доз бринзоламида до 6 мг/кг/сут (в 214 раз больше рекомендованной ежедневной клинической дозы, составляющей 28 мкг/кг/сут) не было выявлено какого-либо влияния на развитие плода, несмотря на значительное токсическое воздействие на самку. Аналогичные исследования на крысах выявили незначительное уменьшение осификации костей черепа и грудины плода у самок, получавших бринзоламид в количестве 18 мг/кг/сут (в 642 раза больше рекомендованной ежедневной клинической дозы). Но у самок, получавших 6 мг/кг/сут, этого эффекта не наблюдалось. Эти результаты были получены при дозах, вызвавших метаболический ацидоз с уменьшением прироста массы тела самок и уменьшением массы плода. Наблюдалось зависимое от дозы снижение массы плода у самок, получавших бринзоламид перорально: от незначительного снижения (около 5–6%) при дозе 2 мг/кг/сут примерно до 14% при дозе 18 мг/кг/сут. Во время лактации при применении 5 мг/кг/сут побочного действия на плод не наблюдалось.

Тимолол

Доклинические данные указывают, что нет какого-либо риска для человека при применении тимолола, о чем свидетельствуют фармакологические исследования безопасности, исследования токсичности повторных доз, генотоксичности, канцерогенного потенциала. Исследования токсического влияния тимолола на репродуктивную функцию показали замедленную осификацию плода у крыс при отсутствии побочных эффектов в постнатальном периоде (при дозе 50 мг/кг/сут, что в 3500 раз превышает ежедневную клиническую дозу — 14 мкг/кг/кг/сут у кроликов (при введении дозы 90 мг/кг/сут, что в 6400 раз превышает ежедневную клиническую дозу).