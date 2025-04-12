Уменьшающие выраженность воспаления и кровоточивость десен

Зубная паста имбирная (Ginger toothpaste)

ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Цены в Киев
от 85,50 грн
в 3 аптеках
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Характеристики
Производитель
Das Experten Corporation
Форма выпуска
Ginger force
Условия продажи
Без рецепта
Объем
70 мл
Косметические средства
Регистрация
602-123-20-3/48372 от 06.12.2018