Киев
О товаре
Цены
Уменьшающие выраженность воспаления и кровоточивость десен
Зубная паста имбирная (Ginger toothpaste)
Цены в
Киев
от
85,50
грн
в 3 аптеках
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Характеристики
Производитель
Das Experten Corporation
Форма выпуска
Ginger force
Условия продажи
Без рецепта
Объем
70 мл
Косметические средства
4.1.1.2.3. Уменьшающие выраженность воспаления и кровоточивость десен
Регистрация
602-123-20-3/48372 от 06.12.2018
Цены в
Киев
от
85,50
грн
в 3 аптеках
Найти в аптеках
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