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Гастропро (Gastropro) (422195) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гастропро (Gastropro)
Цена в городе Киев
от 114,41 грн
Без рецепта
14 шт от 114,41 грн
В наличии в 40 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
14 шт.
Диетические добавки
8.6. Диетические добавки, снижающие риск развития воспалительных и язвенных процессов ЖКТ