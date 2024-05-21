Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, снижающие риск развития воспалительных и язвенных процессов ЖКТГастропро (Gastropro) Гастропро (Gastropro) (422195) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 114,41 грн Без рецепта 14 шт от 114,41 грн В наличии в 40 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Biodeal Pharmaceuticals Private Limited Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 14 шт. Диетические добавки 8.6. Диетические добавки, снижающие риск развития воспалительных и язвенных процессов ЖКТ