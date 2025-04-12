Киев
О товаре
Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов
Витаген прегнажен форте (Vitagen pregnagen forte)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
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