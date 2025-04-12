Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов

Витаген прегнажен форте (Vitagen pregnagen forte)

ПРЕГНАЖЕН ФОРТЕ (VITAGEN КОМПЛЕКС №26) капсулы №60
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки