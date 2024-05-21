Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществВиталголд Д3 (Vitalgold D3) Виталголд Д3 (Vitalgold D3) (417482) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 120 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ALG Pharma Poland Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 120 шт. Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ