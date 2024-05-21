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Венатура Витамин Д3 (Venatura Vitamin D3) (417476) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Венатура Витамин Д3 (Venatura Vitamin D3)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капли
Объем
20 мл
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ