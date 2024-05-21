содержимое одного саше (10 г) залить в чашке или стакане 150 мл теплой воды. Перемешать и выпить. Употреблять по 1 саше в сутки.

Продукт предназначен для лиц в возрасте старше 18 лет.

Диетическую добавку не следует употреблять в качестве замены полноценного рациона питания. Не превышать указанное рекомендуемое количество для ежедневного потребления.

Не является лекарственным средством.