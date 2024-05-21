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ГРИПОВИТА ФОРТЕ (GRIPOVITA FORTE) (417473) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
ГРИПОВИТА ФОРТЕ (GRIPOVITA FORTE)
Цена в городе Киев
Без рецепта
10 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Порошок
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
4.2. Диетические добавки, способствующие нормализации функций иммунной системы

ГРИПОВИТА ФОРТЕ инструкция по применению

Характеристика

Гриповита форте — дополнительный источник витамина С и цинка, содержащий экстракты из плодов бузины, гибискуса, натуральные концентраты порошка ягод черной смородины и порошка ягод малины в саше.
Для поддержания в пределах физиологической нормы функций иммунной системы.

Рекомендации по употреблению

содержимое одного саше (10 г) залить в чашке или стакане 150 мл теплой воды. Перемешать и выпить. Употреблять по 1 саше в сутки.
Продукт предназначен для лиц в возрасте старше 18 лет.
Диетическую добавку не следует употреблять в качестве замены полноценного рациона питания. Не превышать указанное рекомендуемое количество для ежедневного потребления.
Не является лекарственным средством.

Противопоказания

детский возраст, период беременности и кормления грудью, при чувствительности к отдельным компонентам продукта.

Условия хранения

в недоступном для детей месте при температуре 15–25 °C.