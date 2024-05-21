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Аровитал иммуно (Arovital immuno) (416998) - инструкция по применению Диетические добавки

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Аровитал иммуно (Arovital immuno)
Цена в городе Киев
от 207,00 грн
Без рецепта
150 шт от 207,00 грн
В наличии в 25 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
150 шт.
Диетические добавки
4.2. Диетические добавки, способствующие нормализации функций иммунной системы