Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции СССДиетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системыАртеприл (Artepril) Артеприл (Artepril) (416997) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 214,00 грн Без рецепта 20 шт от 214,00 грн В наличии в 1 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фармацци Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 6.1. Диетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системы