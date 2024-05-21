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Артеприл (Artepril) (416997) - инструкция по применению Диетические добавки

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Артеприл (Artepril)
Цена в городе Киев
от 214,00 грн
Без рецепта
20 шт от 214,00 грн
В наличии в 1 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
6.1. Диетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системы