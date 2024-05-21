Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаТермальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьонВода термальная (Thermal water) Вода термальная (Thermal water) (416504) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 199,57 грн Без рецепта 1 шт от 199,57 грн 1 шт от 296,97 грн В наличии в 29 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель IVATHERM Ltd Объем 100 мл Косметические средства 1.2. Термальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьон