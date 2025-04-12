Препарат не предназначен для продолжительного применения.

С целью предупреждения нарушения нормальной микрофлоры полости рта не следует применять препарат более 5 суток.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы Лаппа или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат. Пациентам, у которых установлена непереносимость некоторых сахаров, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.

При появлении таких симптомов как сильная боль в горле, головная боль, тошнота, рвота, высокая температура тела или если в течение 5 суток лечения препаратом симптомы заболевания не исчезают, необходимо обратиться к врачу.

В случае бактериальной инфекции необходимо проконсультироваться у врача о целесообразности применения системной антибиотикотерапии.

Применение высоких доз пиридоксина (более 200 мг/сут) в течение длительного времени (от нескольких месяцев до года) может привести к ухудшению функционального состояния печени и почек; сенсорная нейропатия, которая обычно исчезает после прекращения лечения. Поэтому пациентам, имеющим нарушение функций печени и почек и которым назначены другие лекарственные средства, содержащие пиридоксина гидрохлорид, применение лекарственного средства Лорасейв не рекомендовано.

Учитывая информацию о возможном повышении кислотности желудочного сока при применении пиридоксина в дозе, превышающей 30 мг/сут, препарат следует с осторожностью применять пациентам с пептической язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.