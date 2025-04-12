Различные антисептики

Лорасейв (Loraseiv)

Лорасейв® таблетки для рассасывания блистер №30
Цены в Киев
от 214,71 грн
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Характеристики
Производитель
Артериум Лтд
Форма выпуска
Таблетки для рассасывания
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
30 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/18557/01/01 от 11.02.2021

Лорасейв инструкция по применению

Состав

действующие вещества: лизоцима гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид;

1 таблетка для рассасывания содержит лизоцима гидрохлорид в пересчете на 100% вещество — 20 мг, пиридоксина гидрохлорид в пересчете на 100% вещество — 10,0 мг;

вспомогательные вещества: лактоза безводная, трагакант, сахарин натрия, ванилин, магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки для рассасывания.

Основные физико-химические свойства: круглые таблетки белого или почти белого цвета с гладкой поверхностью.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики.

Код ATС R02A A20.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Лизоцим — это мукополисахарид, эффективный в отношении грамположительных бактерий вследствие превращения нерастворимых полисахаридов клеточной стенки в растворимые мукопептиды. Он также эффективен в отношении грамотрицательных бактерий, вирусов и грибов. Лизоцим проявляет местную противовоспалительную активность и увеличивает неспецифическую сопротивляемость организма. Пиридоксин оказывает защитное действие на слизистую оболочку полости рта и оказывает противоафтозный эффект.

Фармакокинетика.

Данные отсутствуют.

Показания

Сопутствующее местное лечение заболеваний:

  • слизистой оболочки полости рта, в том числе афтозного стоматита;
  • горла: острый тонзиллит (ангина), хронический тонзиллит, фарингит;
  • в послеоперационный период (после тонзиллэктомии, криодеструкции небных миндалин).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, аллергия на лизоцим и яичный белок.

Особенности применения

Препарат не предназначен для продолжительного применения.

С целью предупреждения нарушения нормальной микрофлоры полости рта не следует применять препарат более 5 суток.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы Лаппа или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат. Пациентам, у которых установлена непереносимость некоторых сахаров, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.

При появлении таких симптомов как сильная боль в горле, головная боль, тошнота, рвота, высокая температура тела или если в течение 5 суток лечения препаратом симптомы заболевания не исчезают, необходимо обратиться к врачу.

В случае бактериальной инфекции необходимо проконсультироваться у врача о целесообразности применения системной антибиотикотерапии.

Применение высоких доз пиридоксина (более 200 мг/сут) в течение длительного времени (от нескольких месяцев до года) может привести к ухудшению функционального состояния печени и почек; сенсорная нейропатия, которая обычно исчезает после прекращения лечения. Поэтому пациентам, имеющим нарушение функций печени и почек и которым назначены другие лекарственные средства, содержащие пиридоксина гидрохлорид, применение лекарственного средства Лорасейв не рекомендовано.

Учитывая информацию о возможном повышении кислотности желудочного сока при применении пиридоксина в дозе, превышающей 30 мг/сут, препарат следует с осторожностью применять пациентам с пептической язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.

Способ применения и дозы

Препарат применять взрослым и детям в возрасте старше 3 лет.

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: по 2 таблетки для рассасывания 3–4 раза в сутки.

Дети в возрасте 3 — 7 лет: по 1 таблетке для рассасывания не чаще 3 раз в сутки.

Дети в возрасте 7 — 12 лет: по 1 таблетке для рассасывания не чаще 4 раз в сутки.

Медленно рассасывать таблетки, удерживая некоторое время образовавшийся раствор во рту. Интервал между приемами — не менее 1 часа. Продолжительность лечения — 5 дней.

Дети

Препарат не применять детям в возрасте младше 3 лет.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы: анафилактический шок, анафилактические реакции, отек Квинке.

Со стороны кожи: крапивница, сыпь, зуд, светочувствительность.

Со стороны пищеварительного тракта: иногда повышается кислотность желудочного сока.

Медицинских работников, пациентов, фармацевтов просим сообщать о любом подозрении на наличие побочных реакций или отсутствии терапевтического эффекта через сайт производителя — www.arterium.ua, оставив уведомление в разделе Фармаконадзор.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере, 1 или 3 блистера в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Киевмедпрепарат».