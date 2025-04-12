Лорасейв (Loraseiv)
Лорасейв инструкция по применению
Состав
действующие вещества: лизоцима гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид;
1 таблетка для рассасывания содержит лизоцима гидрохлорид в пересчете на 100% вещество — 20 мг, пиридоксина гидрохлорид в пересчете на 100% вещество — 10,0 мг;
вспомогательные вещества: лактоза безводная, трагакант, сахарин натрия, ванилин, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки для рассасывания.
Основные физико-химические свойства: круглые таблетки белого или почти белого цвета с гладкой поверхностью.
Фармакотерапевтическая группа
Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики.
Код ATС R02A A20.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Лизоцим — это мукополисахарид, эффективный в отношении грамположительных бактерий вследствие превращения нерастворимых полисахаридов клеточной стенки в растворимые мукопептиды. Он также эффективен в отношении грамотрицательных бактерий, вирусов и грибов. Лизоцим проявляет местную противовоспалительную активность и увеличивает неспецифическую сопротивляемость организма. Пиридоксин оказывает защитное действие на слизистую оболочку полости рта и оказывает противоафтозный эффект.
Фармакокинетика.
Данные отсутствуют.
Показания
Сопутствующее местное лечение заболеваний:
- слизистой оболочки полости рта, в том числе афтозного стоматита;
- горла: острый тонзиллит (ангина), хронический тонзиллит, фарингит;
- в послеоперационный период (после тонзиллэктомии, криодеструкции небных миндалин).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, аллергия на лизоцим и яичный белок.
Особенности применения
Препарат не предназначен для продолжительного применения.
С целью предупреждения нарушения нормальной микрофлоры полости рта не следует применять препарат более 5 суток.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы Лаппа или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат. Пациентам, у которых установлена непереносимость некоторых сахаров, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
При появлении таких симптомов как сильная боль в горле, головная боль, тошнота, рвота, высокая температура тела или если в течение 5 суток лечения препаратом симптомы заболевания не исчезают, необходимо обратиться к врачу.
В случае бактериальной инфекции необходимо проконсультироваться у врача о целесообразности применения системной антибиотикотерапии.
Применение высоких доз пиридоксина (более 200 мг/сут) в течение длительного времени (от нескольких месяцев до года) может привести к ухудшению функционального состояния печени и почек; сенсорная нейропатия, которая обычно исчезает после прекращения лечения. Поэтому пациентам, имеющим нарушение функций печени и почек и которым назначены другие лекарственные средства, содержащие пиридоксина гидрохлорид, применение лекарственного средства Лорасейв не рекомендовано.
Учитывая информацию о возможном повышении кислотности желудочного сока при применении пиридоксина в дозе, превышающей 30 мг/сут, препарат следует с осторожностью применять пациентам с пептической язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.
Способ применения и дозы
Препарат применять взрослым и детям в возрасте старше 3 лет.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: по 2 таблетки для рассасывания 3–4 раза в сутки.
Дети в возрасте 3 — 7 лет: по 1 таблетке для рассасывания не чаще 3 раз в сутки.
Дети в возрасте 7 — 12 лет: по 1 таблетке для рассасывания не чаще 4 раз в сутки.
Медленно рассасывать таблетки, удерживая некоторое время образовавшийся раствор во рту. Интервал между приемами — не менее 1 часа. Продолжительность лечения — 5 дней.
Дети
Препарат не применять детям в возрасте младше 3 лет.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы: анафилактический шок, анафилактические реакции, отек Квинке.
Со стороны кожи: крапивница, сыпь, зуд, светочувствительность.
Со стороны пищеварительного тракта: иногда повышается кислотность желудочного сока.
Медицинских работников, пациентов, фармацевтов просим сообщать о любом подозрении на наличие побочных реакций или отсутствии терапевтического эффекта через сайт производителя — www.arterium.ua, оставив уведомление в разделе Фармаконадзор.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, 1 или 3 блистера в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «Киевмедпрепарат».