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Био-бак комплекс пробиотиков (Bio-bac probiotic complex) (411372) - инструкция по применению Диетические добавки

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Био-бак комплекс пробиотиков (Bio-bac probiotic complex)
Цена в городе Киев
от 264,42 грн
Без рецепта
20 шт от 264,42 грн
В наличии в 4 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника