Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечникаБио-бак комплекс пробиотиков (Bio-bac probiotic complex) Био-бак комплекс пробиотиков (Bio-bac probiotic complex) (411372) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 264,42 грн Без рецепта 20 шт от 264,42 грн В наличии в 4 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Тернофарм Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника