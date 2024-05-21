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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществДетриселект (Detriselect)

Детриселект (Detriselect) (409990) - инструкция по применению Диетические добавки

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Детриселект (Detriselect)
Цена в городе Киев
от 490,37 грн
Без рецепта
60 шт от 490,37 грн 60 шт, 250 мг от 271,84 грн 60 шт от 623,22 грн
В наличии в 268 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ