Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществДетриселект (Detriselect) Детриселект (Detriselect) (409990) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 490,37 грн Без рецепта 60 шт от 490,37 грн 60 шт, 250 мг от 271,84 грн 60 шт от 623,22 грн В наличии в 268 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель PHIL Inter Pharma Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ