Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБатончик кокосовый Здоровый перекус (Healthy snack coconut bar) Батончик кокосовый Здоровый перекус (Healthy snack coconut bar) (409465) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 23,42 грн Без рецепта 1 шт от 23,42 грн 1 шт от 20,00 грн В наличии в 64 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Витапак Вес 40 г Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия