Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска заболеваний предстательной железы
Экстракт коры сливы африканской (African plum bark extract)
Цены в
Киев
от
524,36
грн
в 296 аптеках
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Характеристики
Производитель
Биотек
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
10.2. Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска заболеваний предстательной железы
Цены в
Киев
от
524,36
грн
в 296 аптеках
Найти в аптеках
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