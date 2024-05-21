Гепадоктор (Hepadoctor) (405294) - инструкция по применению Диетические добавки
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Гепадоктор инструкция по применению
Характеристика
добавка диетическая к рациону питания Гепадоктор — дополнительный источник фосфолипидов, карнитина и силимарина с целью улучшения физиологического состояния гепатобилиарной системы, повышения устойчивости организма к воздействию негативных факторов окружающей среды. Обладает общеукрепляющими и детоксикационными свойствами.
Рекомендации по употреблению
перед употреблением необходима консультация врача.
Способ употребления и дозы: по 10 мл 1–2 р/сут после еды.
Срок употребления: 2–3 нед. В дальнейшем срок употребления согласовывается с врачом.
Противопоказания
детский возраст, период беременности и кормления грудью, индивидуальная непереносимость компонентов.
Особые указания
не превышать рекомендуемое дневное количество. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.