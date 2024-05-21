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Гепадоктор (Hepadoctor) (405294) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Гепадоктор (Hepadoctor)
Цена в городе Киев
Без рецепта
20 шт Нет в наличии 20 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Раствор
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря

Гепадоктор инструкция по применению

Характеристика

добавка диетическая к рациону питания Гепадоктор — дополнительный источник фосфолипидов, карнитина и силимарина с целью улучшения физиологического состояния гепатобилиарной системы, повышения устойчивости организма к воздействию негативных факторов окружающей среды. Обладает общеукрепляющими и детоксикационными свойствами.

Рекомендации по употреблению

перед употреблением необходима консультация врача.
Способ употребления и дозы: по 10 мл 1–2 р/сут после еды.
Срок употребления: 2–3 нед. В дальнейшем срок употребления согласовывается с врачом.

Противопоказания

детский возраст, период беременности и кормления грудью, индивидуальная непереносимость компонентов.

Особые указания

не превышать рекомендуемое дневное количество. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Условия хранения

в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.