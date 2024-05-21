Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществДетрицин (Detricin) Детрицин (Detricin) (404993) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 264,00 грн Без рецепта 30 шт от 264,00 грн В наличии в 1 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ХЕЛС ИНСАЙТ Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ