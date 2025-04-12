Косметические средства для здоровья

Дик расин тоник Артро-форте (Dick racine tonic Arthro-forte)

ДИК РАСИН ТОНИК "АРТРО-ФОРТЕ" серии "DYK RACINE" 100 мл №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 85,30 грн
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Характеристики
Производитель
Фарма Групп Лабораториез
Условия продажи
Без рецепта
Объем
100 мл
Косметические средства
Регистрация
12.2-18-1/12986 от 11.06.2019