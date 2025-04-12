Киев
О товаре
Цены
Косметические средства для здоровья
Дик расин тоник Артро-форте (Dick racine tonic Arthro-forte)
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
85,30
грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Фарма Групп Лабораториез
Условия продажи
Без рецепта
Объем
100 мл
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья
Регистрация
12.2-18-1/12986 от 11.06.2019
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
85,30
грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню