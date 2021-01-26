Дарфен® Лонг (Darfen Long) (404070) - инструкция по применению ATC-классификация
Дарфен Лонг инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
Состав
действующие вещества: ibuprofen, paracetamol;
1 таблетка, покрытая плёночной оболочкой, содержит ибупрофена 200 мг и парацетамола 500 мг;
вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, кросповидон (Тип А) (E 1202), кремния диоксид коллоидный безводный (Е 551), повидон К-30 (E 1201), крахмал кукурузный прежелатинизированный, тальк (Е 553b), кислота стеариновая (50);
пленочное покрытие: поливиниловый спирт (E 1203), тальк (E 553b), макрогол 3350 (E 1521), диоксид титана (E 171).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки овальной формы, покрытые пленочной оболочкой, от белого до почти белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Препараты для лечения костно-мышечной системы. Противовоспалительные и противоревматические, нестероидные средства. Производные пропионовой кислоты. Ибупрофен, комбинации.
Код АТС М01А Е51.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Фармакологическое действие ибупрофена и парацетамола отличается местом и способом действия, но является синергическим, что приводит к повышению их анальгетических и жаропонижающих свойств по сравнению с таковыми при применении каждого из веществ отдельно.
Ибупрофен — это нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), производное пропионовой кислоты, который продемонстрировал свою эффективность в угнетении синтеза простагландинов — медиаторов боли и воспаления. Ибупрофен оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действия. Кроме того, ибупрофен обратимо угнетает агрегацию тромбоцитов.
Экспериментальные данные свидетельствуют, что ибупрофен может конкурентно ингибировать эффект низкой дозы ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов при одновременном применении. Некоторые исследования по фармакодинамике показывают, что при применении разовых доз ибупрофена по 400 мг в пределах 8 часов до или в пределах 30 минут после применения ацетилсалициловой кислоты немедленного высвобождения (81 мг) наблюдалось снижение влияния ацетилсалициловой кислоты на образование тромбоксана или агрегацию тромбоцитов. Хотя есть сомнения в экстраполяции этих данных на клиническую ситуацию, нельзя исключить вероятность того, что регулярное длительное применение ибупрофена может уменьшить кардиопротекторный эффект низких доз ацетилсалициловой кислоты. При несистематическом применении ибупрофена такой клинически значимый эффект считается маловероятным.
Механизм действия парацетамола до сих пор не полностью определен, однако есть убедительные данные об анальгетическом влиянии на ЦНС. Биохимические исследования свидетельствуют об угнетении активности циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) в ЦНС. Парацетамол также может стимулировать нисходящие проводящие пути активации 5-гидрокситриптамина (серотонина), что угнетает передачу болевых сигналов в спинном мозге.
Лекарственное средство особенно подходит для лечения боли, требующей более сильного обезболивающего действия, чем действие ибупрофена 400 мг или парацетамола 1000 мг в отдельности. Проведенные исследования с использованием этой комбинации на модели острой боли (послеоперационная зубная боль) и хронической боли в коленном суставе показали высокую эффективность такой комбинации относительно уменьшения выраженности острой боли (93,2%) и длительного лечения хронической боли (60,2%). Это лекарственное средство имеет быстрое начало действия с подтвержденным ощутимым уменьшением выраженности боли, что в среднем отмечается через 18,3 минуты. Существенное уменьшение боли отмечается в среднем через 44,6 мин. Обезболивающее действие этого лекарственного средства значительно дольше (9,1 ч) по сравнению с парацетамолом 500 мг (4 ч).
Фармакокинетика.
Ибупрофен быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и в значительной степени связывается с протеинами плазмы крови. Ибупрофен определяется в плазме крови уже через 5 минут, достигая максимальной концентрации через 1–2 часа после приема натощак. Ибупрофен метаболизируется в печени, выводится почками. Период полувыведения составляет около 2 часов.
Парацетамол быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте. В терапевтических концентрациях уровень связывания с протеинами плазмы крови низкий, хотя зависит от дозы.
Парацетамол в плазме крови определяется через 5 минут, достигая максимальной концентрации через 0,5–0,67 часов после приема натощак.
Парацетамол метаболизируется в печени и выводится с мочой главным образом в виде конъюгатов. Менее 5% парацетамола выводится в неизмененном виде. Гидроксилированный метаболит, образующийся в очень небольших количествах в печени под влиянием смешанных оксидаз и детоксицируется путем связывания с печеночным глютатионом, может накапливаться при передозировке парацетамолом и повредить ткани печени. Период полувыведения составляет около 3 часов. Значительной разницы в фармакокинетическом профиле парацетамола и ибупрофена у пациентов пожилого возраста не выявлено. Биодоступность и фармакокинетический профиль ибупрофена и парацетамола в составе этого лекарственного средства не изменяются при применении разовой или повторной дозы комбинации.
Состав этого лекарственного средства разработан с применением технологии, обеспечивающей одновременное высвобождение ибупрофена и парацетамола так, чтобы потенцировать эффекты каждого из действующих веществ.
Показания
Симптоматическое лечение легкой и умеренной боли при мигрени, головной боли, боли в спине, менструальной боли, зубной боли, ревматической и мышечной боли, боли при легких формах артрита, признаков ОРВИ и гриппа, боли в горле и лихорадке.
Это лекарственное средство особенно подходит для лечения боли, требующей более сильного обезболивающего действия, чем действие ибупрофена или парацетамола, применяемых отдельно.
Противопоказания
Лекарственное средство противопоказано:
− пациентам с известной индивидуальной повышенной чувствительностью к ибупрофену, парацетамолу или другим компонентам лекарственного средства;
− пациентам с наличием в анамнезе реакций повышенной чувствительности (например, бронхоспазма, ангионевротического отека, бронхиальной астмы, ринита или крапивницы) после применения ибупрофена, ацетилсалициловой кислоты или других НПВП;
− при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки/кровотечения в активной форме или рецидивах в анамнезе (два и более выраженных эпизода язвенной болезни или кровотечения);
− пациентам, имеющим в анамнезе желудочно-кишечное кровотечение или перфорацию, связанную с применением НПВП;
− пациентам с нарушением свертывания крови;
− пациентам с тяжелой печеночной, тяжелой почечной или тяжелой сердечной недостаточностью (класс IV по классификации NYHA);
− при одновременном применении других препаратов, содержащих НПВП, включая ингибиторы циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) и ацетилсалициловую кислоту в суточной дозе более 75 мг, в связи с повышенным риском развития побочных реакций;
− при одновременном применении с другими лекарственными средствами, содержащими парацетамол, из-за повышенного риска появления серьезных побочных реакций;
− в течение последнего триместра беременности.
Особенности применения
Не превышать рекомендуемые дозы.
Если симптомы прогрессируют, следует проконсультироваться с лечащим врачом.
Хранить в недоступном для детей месте.
Парацетамол
Парацетамол следует с осторожностью назначать пациентам с тяжелой почечной и печеночной недостаточностью. Риск передозировки парацетамолом выше у пациентов с нециррозным алкогольным заболеванием печени. При передозировке следует немедленно обратиться к врачу, даже если пациент чувствует себя хорошо, из-за риска отсроченного во времени серьезного поражения печени.
Не принимать другие препараты, содержащие парацетамол. Если это случится, следует немедленно обратиться к врачу, даже если пациент чувствует себя хорошо, поскольку это может привести к передозировке.
Ибупрофен
Нежелательные эффекты можно минимизировать путем применения самой низкой эффективной дозы, необходимой для облегчения симптомов, в течение кратчайшего периода времени, необходимого для устранения симптомов, и во время еды.
Пациенты пожилого возраста
У пациентов пожилого возраста повышается частота побочных реакций, вызванных НПВП, особенно желудочно-кишечных кровотечений или перфораций, которые могут быть летальными. Если применение НПВП необходимо, следует принимать наименьшую эффективную дозу в течение минимального срока.
Следует регулярно наблюдать состояние пациента относительно возможности возникновения желудочно-кишечных кровотечений на фоне терапии НПВП.
Воздействие на органы дыхания
У пациентов, у которых диагностирована бронхиальная астма или зафиксированы аллергические заболевания после применения НПВП или имеющими эти заболевания в анамнезе, может возникать бронхоспазм.
Системная красная волчанка и смешанное заболевание соединительной ткани
У пациентов с системной красной волчанкой и смешанным заболеванием соединительной ткани может увеличиваться риск развития асептического менингита.
Воздействие на сердечно-сосудистую и цереброваскулярную систему
Пациентам с артериальной гипертензией и/или сердечной недостаточностью в анамнезе следует с осторожностью начинать лечение (необходима консультация врача), поскольку при терапии ибупрофеном, как и другими НПВП, сообщалось о случаях задержки жидкости, гипертензии и возникновении отеков.
Данные клинического исследования свидетельствуют о том, что применение ибупрофена, особенно в высоких дозах (2400 мг/сут), может быть связано с повышенным риском артериальных тромботических осложнений (например инфаркта миокарда или инсульта). В общем, данные эпидемиологических исследований не предполагают, что низкая доза ибупрофена (например ≤ 1200 мг/сут) связана с повышенным риском артериальных тромботических осложнений.
Пациентов с неконтролируемой артериальной гипертензией, застойной сердечной недостаточностью (класс ІІ–ІІІ по классификации NYHA), диагностированной ишемической болезнью сердца, заболеванием периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями следует лечить ибупрофеном только после тщательной оценки клинических заболеваний. Следует избегать высоких доз (2400 мг/сут). Также следует тщательно оценивать клиническую картину перед началом длительного лечения пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых осложнений (таких как артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение), особенно если необходимы высокие дозы ибупрофена (2400 мг/сут).
Кардиоваскулярная, печеночная и почечная недостаточность
Прием НПВП может вызвать дозозависимое уменьшение образования простагландина и развитие почечной недостаточности. Повышенный риск имеют пациенты с нарушением функции почек, нарушением работы сердца, нарушением функции печени, пациенты, принимающие диуретики и пожилые. У таких пациентов следует контролировать функцию почек.
Воздействие на желудочно-кишечную систему
НПВП назначать с осторожностью пациентам с желудочно-кишечными расстройствами в анамнезе (язвенным колитом и болезнью Крона), поскольку эти состояния могут обостряться.
Сообщалось о случаях желудочно-кишечного кровотечения, перфорации, язвы, которые могут быть летальными, возникающими на любом этапе лечения НПВП независимо от наличия тревожных симптомов или наличия тяжелых расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта в анамнезе.
Риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения, язвы или перфорации повышается при увеличении дозы НПВП, при наличии в анамнезе язвы, особенно язвы с такими осложнениями, как кровотечение или перфорация, и у пациентов пожилого возраста. Для данных пациентов следует начинать лечение с минимальной эффективной дозы. Для этих пациентов, а также для пациентов, применяющих низкие дозы ацетилсалициловой кислоты или другие препараты, которые могут увеличить риск со стороны желудочно-кишечного тракта, следует рассматривать комбинированную терапию защитными препаратами (например, мизопростолом или ингибиторами протонной помпы).
Пациентам с наличием желудочно-кишечных расстройств в анамнезе, прежде всего пациентам пожилого возраста следует сообщать о любых нежелательных симптомах со стороны пищеварительного тракта (прежде всего о кровотечении), в частности в начале лечения.
Препарат следует с осторожностью назначать пациентам, получающим сопутствующие препараты, которые могут повысить риск образования язвы или кровотечения, такие как пероральные кортикостероиды, антикоагулянты, например варфарин, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антитромбоцитарные препараты, такие как ацетилсалициловая.
При возникновении желудочно-кишечного кровотечения или язвы у пациентов, получающих препараты, содержащие ибупрофен, необходимо немедленно прекратить лечение этим препаратом.
Тяжелые кожные реакции
Очень редко на фоне приема НПВП могут возникать тяжелые формы кожных реакций, иногда летальные, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (см. «Побочные реакции»). Высок риск возникновения этих реакций в начале терапии. В большинстве случаев такие реакции начинались в течение первого месяца лечения. Также сообщали о случае острого генерализованного экзантемального пустулеза, возникшего после применения лекарственных средств, содержащих ибупрофен. Следует прекратить применение лекарственного средства при первых признаках и симптомах поражения кожи, таких как кожная сыпь, поражение слизистых оболочек и других проявлениях гиперчувствительности.
Маскировка симптомов основных инфекций
Дарфен Лонг может замаскировать симптомы инфекционного заболевания, что может привести к задержке начала соответствующего лечения и тем самым осложнить течение заболевания. Это наблюдалось при бактериальной пневмонии и бактериальных осложнениях ветряной оспы. Если ибупрофен применяют при повышении температуры тела или облегчении боли при инфекции, рекомендуется проводить мониторинг инфекционного заболевания. В условиях лечения вне медицинского учреждения пациент должен обратиться к врачу, если симптомы сохраняются или усиливаются.
Воздействие на фертильность у женщин
Имеются ограниченные данные, что лекарственные средства, подавляющие синтез циклооксигеназы/простагландина, могут влиять на процесс овуляции. Этот процесс обратим после прекращения лечения. Женщинам, имеющим проблемы с зачатием или обследующим по поводу бесплодия, следует воздержаться от приема лекарственного средства.
Способ применения и дозы
Только для перорального кратковременного применения.
Следует применять наименьшую эффективную дозу в течение минимального срока, необходимого для устранения симптомов (см. раздел «Особенности применения»).
Если симптомы заболевания сохраняются более 3 дней, необходимо обратиться к врачу для уточнения диагноза и коррекции схемы лечения. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от течения заболевания и состояния больного.
Взрослым применять по 1 таблетке до 3 раз в сутки с интервалом между приемами не менее 6 часов. Таблетки запивать водой.
Если 1 таблетка не устраняет симптомы заболевания, следует применять по 2 таблетки на 1 прием, но не более 3 раз в сутки. Интервал между приемами должен быть не менее 6 часов. Не следует принимать более 6 таблеток (3000 мг парацетамола, 1200 мг ибупрофена) в течение 24 часов.
Для минимизации вероятности побочных эффектов принимать лекарство во время еды.
Пациенты пожилого возраста
Коррекция доз не требуется.
Из-за возможности развития нежелательных эффектов состояние пациентов пожилого возраста следует особенно тщательно контролировать. Если необходимо принимать НПВП, следует применять низкую эффективную дозу в течение кратчайшего периода времени. Пациент должен регулярно контролировать наличие желудочно-кишечного кровотечения в течение терапии НПВП.
Дети
Не применять детям в возрасте младше 18 лет.
Побочные реакции
Результаты клинических исследований, проведенных при применении этого лекарственного средства, не свидетельствуют о наличии каких-либо других побочных реакций, кроме наблюдавшихся при применении ибупрофена или парацетамола отдельно.
Ниже приведены побочные реакции, которые наблюдались у пациентов, принимавших ибупрофен или парацетамол в течение кратковременного и длительного применения.
Частота определяется следующим образом: очень часто (≥ 1/10), часто (от ≥ 1/100 до < 1/10), нечасто (от ≥ 1/1000 до < 1/100), редко (от ≥ 1/10000 до < 1/1000), очень редко (< 1/10000), частота неизвестна (невозможно оценить из имеющихся данных).
Со стороны органов зрения: очень редко — нарушение зрения.
Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата: очень редко — шум в ушах и вертиго.
Со стороны респираторной системы: очень редко — респираторная чувствительность, в том числе бронхиальная астма, обострение бронхиальной астмы, бронхоспазм и одышка 2.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: часто — боль в животе, рвота, диарея, тошнота, диспепсия и желудочно-кишечный дискомфорт5; нечасто — пептическая язва, желудочно-кишечная перфорация, желудочно-кишечное кровотечение, мелена, гематемезис 6, язвы в полости рта, обострение колита и болезни Крона7, гастрит, панкреатит, метеоризм и запор.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: очень редко — нарушение функции печени, гепатит и желтуха 8.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: очень редко — нефротоксичность в разных формах, включая интерстициальный нефрит, нефротический синдром; острая и хроническая почечная недостаточность 9.
Со стороны нервной системы: нечасто — головная боль и головокружение; очень редко — асептический менингит 3, парестезия, неврит зрительного нерва и сонливость.
Со стороны психики: очень редко — спутанность сознания, депрессия и галлюцинация.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: очень редко — сердечная недостаточность, отек, артериальная гипертензия 4.
Со стороны крови и лимфатической системы: очень редко — нарушения системы кроветворения 1.
Со стороны иммунной системы: нечасто — реакции гиперчувствительности, включающие крапивницу и зуд 2; очень редко — тяжелые реакции гиперчувствительности. Симптомы могут включать отек лица, языка и гортани, одышку, тахикардию и гипотензию (анафилаксия, ангионевротический отек или тяжелый шок) 2.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — гипергидроз; нечасто — сыпь на коже 2; очень редко — буллезные реакции, включая синдром Стивенса-Джонсона, мультиформную эритему и токсический эпидермальный некролиз 2, эксфолиативный дерматоз, пурпура, фоточувствительность; частота неизвестна: острый генерализованный экзантематозный пустулез, сыпь, сопровождающаяся эозинофилией и системными проявлениями (DRESS-синдром).
Общие нарушения: очень редко — усталость и дискомфорт.
Лабораторные показатели: часто повышение уровня аланинаминотрансферазы (АлАТ), повышение уровня гамма-глутамилтранферазы и ухудшение функциональных проб печени, вызванных парацетамолом, повышение уровня креатинина в крови, повышение уровня мочевины в крови; нечасто повышение уровня аспартатаминотрансферазы (АсАТ), повышение щелочной фосфатазы в крови, повышение уровня креатинкиназы в крови, снижение уровня гемоглобина и повышение уровня тромбоцитов.
Описание отдельных побочных реакций
1 Примеры включают агранулоцитоз, анемию, апластическую анемию, гемолитическую анемию, лейкопению, нейтропению, панцитопению и тромбоцитопению. Первыми признаками являются: лихорадка, боль в горле, язвы в полости рта, гриппоподобные симптомы, тяжелая форма истощения, невыясненное кровотечение, кровоподтеки и носовое кровотечение.
2 Существуют сообщение о возникновении реакций повышенной чувствительности. К таким реакциям относятся:
- неспецифические аллергические реакции и анафилаксия;
- реакции со стороны дыхательных путей, в частности бронхиальная астма, обострение бронхиальной астмы, бронхоспазм или одышка;
- разные реакции со стороны кожи, в частности сыпь разного типа, зуд, крапивница, пурпура, ангионевротический отек и реже — эксфолиативный и буллезный дерматозы (в частности эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона и мультиформная эритема).
3 Механизм патогенеза асептического менингита, обусловленного лекарственным средством, понятен не полностью. Однако имеющиеся данные по асептическому менингиту, связанному с применением НПВП, указывают на реакцию повышенной чувствительности (в связи с появлением симптомов во время приема препарата и исчезновения симптомов после отмены лекарственного средства). В частности, во время лечения ибупрофеном у пациентов с имеющимися аутоиммунными нарушениями (такими как системная красная волчанка, смешанное заболевание соединительной ткани) наблюдались единичные случаи симптомов асептического менингита, таких как ригидность затылочных мышц, головная боль, тошнота, рвота см. раздел «Особенности применения»).
4 Клинические исследования предполагают, что применение ибупрофена, особенно в высокой дозе (2400 мг/сут), может быть связано с незначительным повышением риска возникновения артериальных тромботических событий (например, инфаркта миокарда или инсульта) (см. раздел «Особенности применения»).
5 Побочные явления, которые возникали наиболее часто, наблюдаются со стороны желудочно-кишечного тракта.
6 Иногда летальные, особенно у людей пожилого возраста.
7 См. раздел «Особенности применения».
8 При передозировке парацетамол может вызвать острую печеночную недостаточность, печеночную недостаточность, печеночный некроз и поражение печени (см. раздел «Передозировка»).
9 Особенно при длительном применении, связанном с повышением уровня мочевины в сыворотке крови и отеком. Также включает папиллярный некроз.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства являются важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза/риск» для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; по 1 блистеру в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Ронтис Хеллас Медикал энд Фармасьютикал продактс С.А.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
П.О. Бокс 3012 Лариса Индастриал Ареа, Лариса, 41004, Греция.
Заявитель
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».