Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме

Асаи ягоды (Acai berries)

Фиточай "Ключи Здоровья" 1,5 г фильтр-пакет ягоды Асаи (для похудения) №20
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Характеристики
Производитель
Ключи Здоровья
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1,5 г
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки