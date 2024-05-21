Вуменс мульти (Womans multi) (403642) - инструкция по применению Диетические добавки
Цена в городе Киев
от 365,24 грн
Без рецепта
Производитель
NOW INTERNATIONAL
Форма выпуска
Капсулы мягкие
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
Вуменс мульти инструкция по применению
Показания
- при дефиците витаминов и минералов в организме
- при несбалансированном питании
- для повышения иммунитета при любых инфекционных заболеваниях
- при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
- при ослаблении стенок сосудов
- при всех хронических заболеваниях с нарушением обмена веществ, кожных заболеваниях, заболеваниях органов пищеварения
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