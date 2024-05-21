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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовВуменс мульти (Womans multi)

Вуменс мульти (Womans multi) (403642) - инструкция по применению Диетические добавки

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Вуменс мульти (Womans multi)
Цена в городе Киев
от 365,24 грн
Без рецепта
30 шт от 365,24 грн 90 шт от 1105,00 грн
В наличии в 762 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы мягкие
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов

Вуменс мульти инструкция по применению

Показания

  • при дефиците витаминов и минералов в организме
  • при несбалансированном питании
  • для повышения иммунитета при любых инфекционных заболеваниях
  • при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
  • при ослаблении стенок сосудов
  • при всех хронических заболеваниях с нарушением обмена веществ, кожных заболеваниях, заболеваниях органов пищеварения
NOW FOODS EVE WOMAN'S MULTI
NOW FOODS EVE WOMAN'S MULTI капсулы мягкие, №30
от 365,24 грн
В наличии в 762 аптеках
Цены в аптеках
NOW FOODS EVE WOMAN'S MULTI
NOW FOODS EVE WOMAN'S MULTI капсулы мягкие, №30
от 365,24 грн
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