Фармакодинамика.

В состав препарата входят два действующих вещества: латанопрост и тимолол. Оба компонента снижают повышенное внутриглазное давление путем различных механизмов действия, сочетанный эффект приводит к более выраженному снижению внутриглазного давления по сравнению с монотерапией каждым из них.

Латанопрост, аналог простагландина F2α, является селективным агонистом простаноидных FP-рецепторов, снижающим внутриглазное давление путем усиления оттока водянистой влаги. Основной механизм действия заключается в повышении увеосклерального оттока. Кроме того, сообщалось о несколько усиленном оттоке (снижение сопротивления к оттоку в трабекулах) у людей. Латанопрост не оказывает существенного влияния на продуцирование водянистой влаги и на гематоводный барьер или внутриглазную циркуляцию крови. Длительное применение латанопроста у обезьян, которым была проведена экстракапсулярная экстракция хрусталика, не оказывало влияния на сосуды сетчатки глаза, согласно данным флуоресцентной ангиографии. Латанопрост не индуцировал утечку флуоресцина в заднем сегменте глаза у пациентов с псевдофакией в течение короткого курса лечения.

Тимолол является блокатором (неселективным) β1- и β2-адренергических рецепторов, который не оказывает значимого прямого симпатомиметического действия, прямого депрессивного воздействия на миокард и мембраностабилизирующей активности. Тимолол снижает внутриглазное давление путем уменьшения образования водянистой влаги в цилиарном эпителии.

Точный механизм действия не установлен, но возможно угнетение усиленного синтеза циклического АМФ, вызванное эндогенной стимуляцией адренергических β-рецепторов.

Тимолол не оказывает большого влияния на проницаемость гематоводного барьера в отношении белков плазмы крови. У кроликов тимолол не влиял на местный кровоток после длительного применения.

Известно, что в процессе исследований подбора дозы комбинированное лекарственное средство выявляло значительно большее снижение показателя среднего дневного внутриглазного давления по сравнению с монотерапией латанопростом или тимололом при назначении 1 раз в сутки. Степень снижения внутриглазного давления при применении комбинированного препарата сравнивали со степенью снижения при применении монотерапии латанопростом и тимололом у пациентов с показателем внутриглазного давления не менее 25 мм рт. ст. или выше. После начального периода с применением тимолола в течение 2–4 недель (среднее снижение внутриглазного давления составляло 5 мм рт. ст. от показателя, зафиксированного на момент включения в исследование) дополнительное снижение среднего суточного показателя внутриглазного давления на 3,1, 2,0 и 0 ,6 мм рт. ст. наблюдалось через 6 месяцев лечения комбинированным препаратом, латанопростом и тимололом (2 раза в сутки) соответственно. Эффект снижения повышенного внутриглазного давления при применении комбинированного препарата сохранялся в течение последующих 6-месячных открытых расширенных исследований.

Применение препарата вечером может быть более эффективным в отношении снижения внутриглазного давления, чем при применении с утра. Однако при рассмотрении рекомендаций по применению препарата утром или вечером следует принимать во внимание образ жизни пациента и вероятное согласие.

Следует помнить, что в случае недостаточной эффективности комбинированного препарата может быть эффективным назначение отдельно тимолола 2 раза в сутки и латанопроста 1 раз в сутки, что было подтверждено в ходе исследований.

Начало действия лекарственного средства наступает в течении 1 часа, а максимальный эффект длится от 6 до 8 часов. Эффект адекватного снижения внутриглазного давления длится до 24 часов при многократном применении.

Фармакокинетика.

Латанопрост. Латанопрост является пролекарством изопропилового эфира, который по сути неактивен, но после гидролиза эфирами в роговице становится биологически активной кислотой латанопроста. Пролекарства хорошо абсорбируются через роговицу, и, как все препараты, поступающие в водянистую влагу, гидролизуются при прохождении через роговицу.

Существуют данные, что максимальная концентрация в водянистой влаге (приблизительно 15–30 нг/мл) достигается примерно через 2 ч после местного применения латанопроста в качестве монотерапии. После местного применения у обезьян латанопрост распределяется главным образом в переднем сегменте глаза, конъюнктиве и веках.

Клиренс из плазмы крови кислоты латанопроста составляет 0,4 л/ч/кг; объем распределения незначителен — 0,16 л/кг, что ведёт к короткому периоду полувыведения из плазмы крови (17 минут). После местного применения в офтальмологии системная биодоступность латанопроста составляет 45%. Кислота латанопроста связывается с белками плазмы крови на 87%.

Метаболизм кислоты латанопроста в глазу почти отсутствует. Основной метаболизм происходит в печени. Главные метаболиты (1,2-динор и 1,2,3,4-тетранор) не имеют или обладают лишь слабой биологической активностью и экскретируются преимущественно с мочой.

Тимолол. Максимальная концентрация тимолола в водянистой влаге достигается через 1 час после местного применения глазных капель. Часть дозы абсорбируется системно; максимальная концентрация в плазме крови составляет 1 нг/мл и достигается через 10–20 минут после местного применения одной капли в каждый глаз 1 раз в сутки (300 мкг/сут). Период полувыведения тимолола из плазмы крови составляет около 6 часов. Тимолол экстенсивно метаболизируется в печени. Метаболиты экскретируются с мочой вместе с небольшим количеством неизмененного тимолола.

Комбинация латанопроста и тимолола.

Фармакокинетических взаимодействий между латанопростом и тимололом не наблюдалось, несмотря на повышение концентрации кислоты латанопроста в водянистой влаге почти в 2 раза через 1–4 часа после применения препарата по сравнению с монотерапией.