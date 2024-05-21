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Девисол стронг (Devisol strong) (400731) - инструкция по применению Диетические добавки

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Девисол стронг (Devisol strong)
Цена в городе Киев
от 237,92 грн
Без рецепта
100 шт, 50 мкг от 237,92 грн 100 шт, 100 мкг Нет в наличии
В наличии в 16 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки жевательные
Дозировка
50 мкг
Количество штук в упаковке
100 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ

Девисол стронг инструкция по применению

Способ применения и дозы

По 1 таблетке (50 мкг или 100 мкг) в сутки. Таблетку можно разжевать, рассосать или проглотить целиком.

Дозировка и длительность приема может определяться врачом индивидуально.

Состав

1 таблетка содержит 50 мкг * (2000 МЕ) и 100 мкг * (4000 МЕ) витамина D3 (холекальциферола).

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ᵒС. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Производитель

«Фармиа Ои», Каллиоти 2, ФИ-04360 Туусула, Финляндия, для Орион Корпорейшн, Финляндия.

ДЕВИСОЛ СТРОНГ
ДЕВИСОЛ СТРОНГ таблетки жевательные 50 мкг, №100
от 237,92 грн
В наличии в 16 аптеках
Цены в аптеках
ДЕВИСОЛ СТРОНГ
ДЕВИСОЛ СТРОНГ таблетки жевательные 50 мкг, №100
от 237,92 грн
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