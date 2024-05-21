Девисол стронг (Devisol strong) (400731) - инструкция по применению Диетические добавки
Цена в городе Киев
от 237,92 грн
Без рецепта
Производитель
Pharmia OY
Форма выпуска
Таблетки жевательные
Дозировка
50 мкг
Количество штук в упаковке
100 шт.
Диетические добавки
Девисол стронг инструкция по применению
Способ применения и дозы
По 1 таблетке (50 мкг или 100 мкг) в сутки. Таблетку можно разжевать, рассосать или проглотить целиком.
Дозировка и длительность приема может определяться врачом индивидуально.
Состав
1 таблетка содержит 50 мкг * (2000 МЕ) и 100 мкг * (4000 МЕ) витамина D3 (холекальциферола).
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 ᵒС. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
3 года.
Производитель
«Фармиа Ои», Каллиоти 2, ФИ-04360 Туусула, Финляндия, для Орион Корпорейшн, Финляндия.
ДЕВИСОЛ СТРОНГ таблетки жевательные 50 мкг, №100
от 237,92 грн