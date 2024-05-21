Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияГемоглобинчик (Hemoglobinchik) Гемоглобинчик (Hemoglobinchik) (400730) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 11,19 грн Без рецепта 1 шт от 11,19 грн 1 шт от 10,80 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +1 В наличии в 5 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ФАРМЛЭНД БИО Форма выпуска Плитка Вес 40 г Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия