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Гемоглобинчик (Hemoglobinchik) (400730) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гемоглобинчик (Hemoglobinchik)
Цена в городе Киев
от 11,19 грн
Без рецепта
1 шт от 11,19 грн 1 шт от 10,80 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
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В наличии в 5 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Плитка
Вес
40 г
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия