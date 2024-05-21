Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществВитамин C Ацерола (Vitamin C Acerola) Витамин C Ацерола (Vitamin C Acerola) (400296) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 133,80 грн Без рецепта 100 шт от 133,80 грн 100 шт от 133,80 грн 10 шт от 25,00 грн 30 шт от 50,00 грн Больше +1 В наличии в 87 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Голден-Фарм Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 100 шт. Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ