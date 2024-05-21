Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществВитамин C Ацерола (Vitamin C Acerola)

Витамин C Ацерола (Vitamin C Acerola) (400296) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Витамин C Ацерола (Vitamin C Acerola)
Цена в городе Киев
от 133,80 грн
Без рецепта
100 шт от 133,80 грн 100 шт от 133,80 грн 10 шт от 25,00 грн 30 шт от 50,00 грн
Больше
+1
В наличии в 87 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
100 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ