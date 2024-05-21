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Гастроцид актив (Gastrocide asset) (400295) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гастроцид актив (Gastrocide asset)
Цена в городе Киев
от 55,00 грн
Без рецепта
20 шт от 55,00 грн
В наличии в 55 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
8.6. Диетические добавки, снижающие риск развития воспалительных и язвенных процессов ЖКТ