Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции СССДиетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системыГерба кардин форте (Gerba cardin forte) Герба кардин форте (Gerba cardin forte) (400289) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 20 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Здравофарм Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 6.1. Диетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системы