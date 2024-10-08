АЧЕФЛАН (ACHEFLAN) (400270) - инструкция по применению Косметические средства
АЧЕФЛАН инструкция по применению
Характеристика
масло кордии (Cordia Verbenacea) благодаря активным веществам (α-гумулен и транс-кариофилен) известно мощной противовоспалительной и анальгезирующей активностью благодаря влиянию на цитокины ФНО-α, ИЛ-1β, простагландин Е2, ЦОГ-2 и фактор NF-κB. Кроме того, масло кордии способствует ремоделированию эпидермиса и увеличению распределения коллагена.
Рекомендации по использованию
используется как вспомогательное средство при тендинитах (воспалении ткани сухожилия), артритах, миофасциальном болевом синдроме (синдроме, который характеризуется длительной болью в фасции — мягкой соединительной ткани), при боли в разных частях спины; при воспалительных состояниях, связанных с травмами конечностей; при растяжении связок и гематомах (синяках).
Способ использования и дозы. Крем наносят наружно тонким слоем на участок кожи, где ощущается боль, 2–3 раза в сутки. Длительность использования составляет от 1 до 2 нед и может быть продлена до 4 нед. Длительность использования зависит от состояния человека. Ачефлан предназначен для использования у взрослых.
Противопоказания
Ачефлан противопоказан в следующих ситуациях:
– лицам с повышенной чувствительностью к Cordia verbenacea или любому другому компоненту крема;
– при нарушениях целостности тканей (например, ранах, ожогах, инфицированных поражениях и т.п.).
Особые указания
Ачефлан крем предназначен только для наружного использования, его нельзя принимать внутрь.
Крем следует использовать вместе с другими средствами для наружного применения.
Крем редко может вызвать повышение местной чувствительности. Крем Ачефлан не оказывает раздражающего действия на слизистую оболочку глаз. Однако в случае контакта с глазами рекомендуется промыть пораженный участок водой.
Период беременности и кормления грудью. Это средство не следует использовать беременным без консультации врача.
Условия хранения
хранить при комнатной температуре (15–30 °С) в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности. Крем Ачефлан годен в течение 36 мес от даты производства.