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АЧЕФЛАН (ACHEFLAN) (400270) - инструкция по применению Косметические средства

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АЧЕФЛАН (ACHEFLAN)
Цена в городе Киев
от 267,78 грн
Без рецепта
1 шт от 267,78 грн
В наличии в 720 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Крем
Вес
30 г
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья
Регистрационное удостоверение
12.2-18-3/22399 от 08.10.2019

АЧЕФЛАН инструкция по применению

Характеристика

масло кордии (Cordia Verbenacea) благодаря активным веществам (α-гумулен и транс-кариофилен) известно мощной противовоспалительной и анальгезирующей активностью благодаря влиянию на цитокины ФНО-α, ИЛ-1β, простагландин Е2, ЦОГ-2 и фактор NF-κB. Кроме того, масло кордии способствует ремоделированию эпидермиса и увеличению распределения коллагена.

Рекомендации по использованию

используется как вспомогательное средство при тендинитах (воспалении ткани сухожилия), артритах, миофасциальном болевом синдроме (синдроме, который характеризуется длительной болью в фасции — мягкой соединительной ткани), при боли в разных частях спины; при воспалительных состояниях, связанных с травмами конечностей; при растяжении связок и гематомах (синяках).
Способ использования и дозы. Крем наносят наружно тонким слоем на участок кожи, где ощущается боль, 2–3 раза в сутки. Длительность использования составляет от 1 до 2 нед и может быть продлена до 4 нед. Длительность использования зависит от состояния человека. Ачефлан предназначен для использования у взрослых.

Противопоказания

Ачефлан противопоказан в следующих ситуациях:
– лицам с повышенной чувствительностью к Cordia verbenacea или любому другому компоненту крема;
– при нарушениях целостности тканей (например, ранах, ожогах, инфицированных поражениях и т.п.).

Особые указания

Ачефлан крем предназначен только для наружного использования, его нельзя принимать внутрь.
Крем следует использовать вместе с другими средствами для наружного применения.
Крем редко может вызвать повышение местной чувствительности. Крем Ачефлан не оказывает раздражающего действия на слизистую оболочку глаз. Однако в случае контакта с глазами рекомендуется промыть пораженный участок водой.
Период беременности и кормления грудью. Это средство не следует использовать беременным без консультации врача.

Условия хранения

хранить при комнатной температуре (15–30 °С) в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности. Крем Ачефлан годен в течение 36 мес от даты производства.

АЧЕФЛАН
АЧЕФЛАН крем туба 30 г
от 267,78 грн
В наличии в 720 аптеках
Цены в аптеках
АЧЕФЛАН
АЧЕФЛАН крем туба 30 г
от 267,78 грн
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