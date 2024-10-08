используется как вспомогательное средство при тендинитах (воспалении ткани сухожилия), артритах, миофасциальном болевом синдроме (синдроме, который характеризуется длительной болью в фасции — мягкой соединительной ткани), при боли в разных частях спины; при воспалительных состояниях, связанных с травмами конечностей; при растяжении связок и гематомах (синяках).

Способ использования и дозы. Крем наносят наружно тонким слоем на участок кожи, где ощущается боль, 2–3 раза в сутки. Длительность использования составляет от 1 до 2 нед и может быть продлена до 4 нед. Длительность использования зависит от состояния человека. Ачефлан предназначен для использования у взрослых.