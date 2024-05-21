Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечникаБиолакт ева (Biolact eva) Биолакт ева (Biolact eva) (399502) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 375,94 грн Без рецепта 10 шт от 375,94 грн В наличии в 9 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Ildong Bioscience Co., Ltd Форма выпуска Порошок Количество штук в упаковке 10 шт. Диетические добавки 8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника